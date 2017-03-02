Avrupa Birliğinin Dış Politikave Güvenlik Yüksek Temsilcisi Fererica Mogherini, bugün Üsküp’te temaslarda bulunacak.
Makedonya’nın içinden geçtiği süreci yakından görmek amacıyla ziyarette bulunan Mogherini’nin, Cumhurbaşkanı İvanov ve siyasi lierlerile görüştükten sonra resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
Balkan turnesine dün başlayan Mogherini’nin, Makedonya’nın ardından Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk’a da geçmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği, 6 Mart’ta Batı Balkanların konuşulacağı bir zirve düzenleyecek.
Mogherini Üsküp’te Liderlerle Görüşecek
Rama: 'Arnavutlar Olmadan, Makedonya da Olmaz'
Protestocular İvanov’un Kararını Kutladı
Zoran Zaev: 'İvanov Bu Kararıyla Darbe Yapmıştır'
TİKA'dan Makedonyalı Çiftçilere Destek
Cumhurbaşkanı İvanov, Hükümeti Kurma Yetkisini...
İçişleri Bakanı Nuhiu Saldırı ve Kavgaları...
TİKA’dan “Şpresa” Engelliler Derneğine...
Yorumlar