Avrupa Komisyonunun Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Fererica Mogherini, Balkan ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün Üsküp’te temaslarda bulundu.

Mogherini, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un, Anayasanın 90.maddesi uyarınca hükümeti kurma yetkisini Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğine vermemesi kararını geri çekmesini istedi.

Avrupa Birliğindeki iş arkadaşları ve NATO yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Makedonya’daki siyasi gelişmeleri konuştuğunu kaydeden Mogherini, “Demokratik dünyada, mecliste çoğunluğu olan kesimin hükümeti kurmaması gerektiği konusunda hiç kimseyi ikna edemezsiniz. Bu demokratik prensiplerle bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.

Makedonya’daki siyasi parti liderleri ve kurumlara çağrıda bulunan Mogherini, siyasi krizin toplumlar arası krize dönüşmemesi çağrısında bulundu.



Mogherini, bugün Cumhurbaşkanı ve siyasi liderlerle yaptığı yapıcı görüşmelerin siyasi krize çözüm bulunması yolunda katkı sağlaması temennileriyle sözlerini noktaladı.

İlk olarak sivil toplum teşkilatlarıyla görüşen Mogherini, ardından Makedonya meclisinde siyasi partilerin liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı İvanov’la Mogherini arasındaki görüşme beklenenden de uzun sürdü.