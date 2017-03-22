VMRO-DPMNE’nin önde gelen isimlerinden biri olan Antonio Miloşoski, AB’nin Komluluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’la yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Miloşoski, SDSM’ye ya Arnavut partilerinin platformunu reddetmeleri halinde kurulacak azınlık hükümetine destek vermek ya da yeniden seçimlere gitmek gibi iki seçenek sunduklarını hatırlattı.

Görüşmede Özel Yetkili Savcılığın çalışmaları ve milli meselelerin de ele alındığını kaydeden Miloşoski, 2009 yılından bu yana AB’yle müzakerelere başlamak için beklediklerini kendisine ilettiklerini kaydetti.

Miloşoski, HAhn’ın “Ortak Makedonya İçin” protestolarının etnik çatışmalara neden olmaması yönündeki endişelerine ise Makedonya halkının kendi düşüncesini söyleyecek kadar olgun olduğunu ve olayların yaşanmayacağını belirttiklerini sözlerine ekledi.