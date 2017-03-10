



SDSM Lideri Zoran Zaev'in hükümet programını tanıtmasının ardından VMRO-DPMNE'den ilk açıklama geldi. VMRO-DPMNE bu hükümet programını bir seçim hilesi olarak değerlendirdi.

Bugün VMRO-DPMNE Genel Merkezinde Milletvekili Antonio Miloşoski'nin yaptığı basın toplantısında, Zoran Zaev'e Arnavut partilerin platformunu geri çekmesini ve VMRO-DPMNE'den destek alarak azınlık hükümeti kurması çağrısında bulundu.

Miloşoski, "Bugün Zaev'in halkı ikna etmek için bir saat boyunca nasıl parti kitapçığını okuduğuna şahit olduk. Halbuki bunu bir dakikada sadece Tirana platformunu reddettiklerini söyleyerek yapabilirdi. Aynı Zaev İsviçre'de yaptığı bir konuşmada ülkenin kantonlara ayrılmasından bahsederken bugün bu görüşlerini gizleyerek, bu konuların ileride uzmanlar ve siyasi partiler tarafından tartışması gerektiğini söyledi." şeklinde konuştu.

Miloşoski, halkın güvenini kazanmak istiyorsa yapması gereken Tiran Platformunu reddetmesi gerektiğini kaydetti.

Zaev'i devlet ve ulusal çıkarlara zarar vererek hükümet kurmaya çalıştığı gerekçesiyle suçlayan Miloşoski, "Seçim hilesi, seçimlere farklı programla katılmak, seçimden sonra ise şantaja yeni düşerek farklı bir program uygulamak anlamına geliyor." dedi.