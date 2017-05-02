



Makedonya Meclisi çalışmalarına olaylı Perşembe akşamının ardından bıraktığı yerden ne zaman devam edeceği merak konusu. Alınan bilgiye göre bugün perşembe günü Meclis Başkanı görevine seçilen Talat Caferi, geçen dönem Meclis Bakanı Trayko Velyanovski, Başbakan Emil Dimitriev ve bir kısım milletvekillerinin Meclise girdiği öğrenildi.

Yeni Meclis Başkanı Talat Caferi, bugün oturum düzenlemek için milletvekillerini toplamaya çalışacağını duyurmuştu. Velyanovski'nin ise bugün oturum düzenlemek için teknik şartların oluşmadığını bildirdiği alınan bilgiler arasında.

Makedonya Meclisi'nden oturum için herhangi bir duyuru yapılmadı. Milletvekillerini oturuma Talat Caferi mi Trayko Velyanovski'nin mi toplayacağı merak konusu.