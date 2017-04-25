Seçimlerden 4 buçuk ay geçmesine rağmen hükümet bir yana henüz Meclis Başkanının seçilemediği Makedonya’da, kurucu oturumun 18. devamı bugün gerçekleşecek.

Geçtiğimiz 17 oturumda kayda değer hiçbir ilerleme sağlanamazken, söz hakkını kullanana milletvekilleri gün boyunca gündem dışı konularla Meclis Başkanlığı seçimini engelliyor.

VMRO-DPMNE, seçimlerden sonra ortaya çıktığı iddiasiyle Arnavut platformumun reddedilmesi ve yeniden seçimlere gidilmesini isterken, SDSM gündemin dördüncü maddesi olan Meclis Başkanı seçimine geçilmesini talep ediyor.

Geçtiğimiz oturumlara bakıldığında Meclis Başkanı seçimi maddesine geçilmesinin aylar alabileceği düşünülüyor.

67 milletvekiliyle çoğunluğa sahip olan SDSM ve koalisyon ortaklarının Meclis Başkanı aday BDİ’den Talat Caferi olarak açıklandı.

120 koltuklu mecliste iki Türk milletvekili de yer alıyor.