Makedonya meclisi milletvekilleri, bugün düzenlenecek oturumda dillerin kullanımı yasasının getirilmesi gerekliliğini oylayacak. Evet oyu çıkması halinde komisyon tartışmaları ve değişiklik önergesi sunulacak.

Yasa tasarısının bugünkü oylamada 61 milletvekilinin salonda bulunması ve 41’inin evet oyu kullanmasına bağlı olduğu için meclisten geçmesi bekleniyor. Bunun yanında yasa tasarısı için azınlık milletvekillerinin çoğunluğunun da evet oyuna ihtiyaç duyuluyor.

Muhalefet, yasa tasarısının anayasaya aykırı olmakla birlikte uygulamada ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyor. Bu yüzden komisyon tartışması sırasında muhalefetin deyimiyle ‘Anayasaya aykırı’ olarak görülen noktalarda değişiklik önergesi sunulacak.

İktidar ise yasanın Makedonya’da ortak yaşama katkı sağlayacağını, böylece meclisin dil ve ırk ayrımı yapmadan herkesin haklarının korunduğunun garantisi olduğunu göstereceğini kaydediyor.

Arnavutçanın ülke genelinde resmi dil olmasını sağlayacak “Dillerin Kullanımı Yasası”nın kabul edilmesi halinde, Makedonca dili ve alfabesinin yanı sıra nüfusun en az %20’sinin (bu durumda Arnavutça) konuştuğu diğer topluluklarının diller de ülkenin resmi dili sayılacak.

Bu şekilde son resmi nüfus sayımına göre halkın en az %20’sinden fazlasının konuştuğu Arnavutça, tüm devlet kurumlarında resmi dil olacak. Meclis ve hükümet başta olmak üzere tüm kurumların aldığı kararlar Arnavutça olarak da yayınlanacak. Tabelalar da, Makedoncanın yanı sıra Arnavutça da yazılacak. Arnavut asıllı seçilmiş veya atanmış kurum müdürleri veya çeşitli organların başındaki isimler, Bakanlar Kurulu dahil tüm oturumları Arnavutça yapabilecek. Bu nedenle Dil Uygulama Ajansı kurulacak.