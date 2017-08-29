Gündem maddesi olarak ise Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Denetim Komisyonu’nun 2016 raporlarının değerlendirilmesi belirlendi.
Meclis Genel Kurulu ise 4 Eylül tarihinde toplanacak. Genel kuruldaki gündem maddesi ise Makedonya Başsavcı’nın atanması.
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