Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nde 10 günlük tatilin ardından yarın tekrar çalışmalar devam edecek. Yarın Mecliste Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Denetim Komisyonu’nun toplantısı yapılacak.

Gündem maddesi olarak ise Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Denetim Komisyonu’nun 2016 raporlarının değerlendirilmesi belirlendi.

Meclis Genel Kurulu ise 4 Eylül tarihinde toplanacak. Genel kuruldaki gündem maddesi ise Makedonya Başsavcı’nın atanması.