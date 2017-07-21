20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden THP Milletvekili Enes İbrahim, bir dizi temaslarda da bulundu.
Milletvekili İbrahim KKTC Meclis Başkanı Sayın Sibel Siber'i ziyaret ederek, 20 Temmuz kutlu barış harekatının yıldönümünü tebrik etti.
İbrahim ayrıca KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TBMM Ak Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ile görüştü.
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