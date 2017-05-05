Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Dr. Beycan İlyas, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal, MHP Milletvekilleri Safet Sancaklı ve Deniz Depboylu, Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca, Rektör Yardımcıları ile üniversite heyeti ve Rumeli Balkan Federasyonları Başkanı Ayhan Bölükbaşı’ndan oluşan heyet ile görüşme gerçekleştirdi.

Vizyon Üniversitesi davetlisi olarak Makedonya’da bulunan MHP heyetine Makedonya’daki son durumlar ve Makedonya Türklerinin konumu hakkında bilgi veren Bakan İlyas, Vizyon Üniversitesi’nin Makedonya Türkleri açısından önemli bir kurum olduğunu ve hem bakanlık hem de parti olarak her zaman gerekli olan desteğin üniversiteye verileceğini yineledi.

Makedonya’da bulunmaktan ve soydaş Türkler ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren MHP heyeti, önümüzdeki dönem içerisinde Makedonya ve bölge ile çalışmalarının artarak devam edeceğinin sözünü verdiler.



Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadık Hoca, üniversitenin Türkiye nezdinde tanınması ve tanıtılması aşamasında verdikleri desteklerden dolayı başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine teşekkürlerini sunarken, üniversitenin kurulması ve çalışmaya başlaması aşamalarında verdikleri desteklerden ötürü de Türk Demokratik Partisi’ne teşekkürlerini sundu.