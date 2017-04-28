



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği'nin resmi Facebook hesabından bugün Makedonya Meclisinde yaşanan olaylar hakkında açıklama yapıldı.

Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurulduğu günden itibaren her zaman dostane ilişkiler yürüttüğümüz Makedonya'da 11 Aralıkta gerçekleştirilen seçimlerden bu yana iç siyasette meydana gelen olayları Türkiye Cumhuriyeti olarak yakından takip ediyoruz. Bu zamana kadar Hükümetin kurulamadığını ve ülkenin uzun bir süredir siyasi kriz içinde olduğunu üzülerek görüyoruz. Bugün Meclis Başkanının seçilmesinin ardından Mecliste meydana gelen ve halen devam etmekte olan olaylardan derin endişe duyuyoruz. Protestocuların Meclis'e zorla girerek bazı milletvekillerini darp etmeleri bugüne kadar Makedonya'nın benimsediği demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede ilgili Makedonya makamlarının durumu kontrol altına alarak Meclis'in ve içeride tutulan Milletvekilleri ve gazeteciler başta olmak üzere herkesin güvenliğini temin etmelerini bekliyoruz. Uzun süredir devam eden protestolara karışmayan Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karşısında yine aynı itidalli tavrını koruyacağına inanıyoruz. Üsküp'teki vatandaşlarımızı olaylar kontrol alınana dek Meclis ve civarından uzak durmaları konusunda uyarıyoruz.

Dost Makedonya'da bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmamasını, siyasi boşluğun en kısa sürede doldurulmasını temenni ediyor, bugün meydana gelen olaylarda zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."