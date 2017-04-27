Makedonya Meclisinde bugün SDSM, BDİ ve Arnavut Birliği Koalisyonu milletvekillerinin Meclis başkanını seçmesiyle protestocular Meclise girdi. Meclise giren protestocular muhalefet milletvekillerine saldırdı.
Saldırıya uğrayıp yaralananlar arasında SDSM Lideri Zoran Zaev ve Arnavut Birliği Lideri Ziyadin Sela'nın da yer aldığı alınan bilgiler arasında.
Bazı medyalarda ise Mileltvekili Ziyadin Sela'nın ağır yaralandığı ve durumunun ciddi olduğu haberleri paylaşıldı.
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