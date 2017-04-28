



Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada gece yarısı itibariyle Mecliste etrafında ve şehir merkezinde güvenliğin normale döndüğü açıklandı.

Dün yaşanan Meclise saldırı olaylarında toplam 109 kişinin yaralandığı öğrenildi.

"Kliment Ohridski" Kliniğinde 22'si polis, 3'ü milletvekili olmak üzere toplam 70 kişi tedavi gördü. Ayrıca Gorçe Petrov Kışlasında da 7 kişiye tedavi uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama gece yarısında içeri giren protestocuları dışarı çıkardıklarını ve tüm girişlerde barikat kurdukları ifade edildi. Ayrıca güvenliğin sağlanması için çalışmalara devam ettikleri ifade edildi.

Meclisteki olaylar dün saat 18.00 sularında oturum kapandıktan sonra SDSM ve Arnavut parti milletvekillerinin Talat Caferi'yi Meclis Başkanı görevine seçmesiyle başladı.

