Makedonya Meclisi, bugünkü oturumunda Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasıyla ilgili tartışmaları devam ettirecek.
Hükümetin, görevini yasalara aykırı şekilde yaptığı gerekçesiyle görevden alınmasını istediği Zrvelevski’nin, görev süresi boyunca bu işi yapabielcek kapasitede olmadığını gösterdiği kaydedildi.
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