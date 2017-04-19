Paskalya nedeniyle verilen 5 günlük aranın ardından dün kurucu oturumunun 13. Devamında toplanan Makedonya meclisinde, yine kayda değer bir adım atılmadı.

Milletvekilleri, Meclis Başkanlığı seçimine giden yolu yine tıkamaya devam ederken gündem maddesi yerine kürsüden yine partiler arası suçlamalar yapıldı.

Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi ile oylanmasının görüşüldüğü gündem maddesinde, VMRO-DPMNE milletvekilleri sınırsız cevap hakkını kullanarak süreci uzatıyor. Buna SDSM başta olmak üzere diğer milletvekillerinin katılmasıyla süreç uzuyor.

Bu yüzden söz konusu maddede tartışmalar bitmeden Meclis Başkanlığı seçimi maddesine geçilemiyor.

Milletvekillerinin bugün kurucu oturumunda 14. devamında toplanması öngörülürken, yine aynı senaryonun tekrarlanması bekleniyor. Partiler arası bir uzlaşmaya varmadan yeni Meclis Başkanının seçimi şimdilik zor görünüyor.