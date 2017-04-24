Makedonya Meclisi, kurucu oturumunun 17. devamı için bugün yine toplanacak.

Gündem maddesi olan Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi ile oylanması dışında her şeyin konuşulduğu kürsüde, karşılıklı atışmalar devam ediyor.

Arnavut platformu ve erken seçimlerin sıkça gündeme geldiği konuşmalarda milletvekilleri birbirlerini suçluyor.

VMRO-DPMNE milletvekilleri, sınırsız cevap hakkını kullanarak gün boyunca bu tartışmaların devam etmesini sağlarken, maddenin oylanması ardından Meclis Başkanı seçimi maddesine geçilmesinin önünü kapatıyor.

SDSM, BDİ, Besa ve Arnavut Birliği koalisyonunun, 120 koltuklu mecliste 7 milletvekiliyle çoğunluğa sahip olmasına rağmen meclis içtüzüğüne göre bir maddedeki tartışmalar bitmeden diğer maddeye geçilememesi yüzünden aday gösterilen Talat Caferi’yi seçemiyor.

VMRO-DPMNE’li milletvekilleri erken seçim konusunda ısrarcı olurken, mevcut tempoyla devam edilmesi halinde Meclis Başkanı seçiminin aylar alabileceği düşünülüyor.