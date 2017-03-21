Geçtiğimiz Cuma günü 67 milletvekilinin imzasıyla Makedonya meclisinin kurucu oturumunun devamı için talepte bulunan SDSM ve koalisyon ortakları, bugün mecliste toplanacak.

Diğer parlamenter partilerin de katılımıyla yapılması planlanan toplantıda, Seçim ve Atamalar Komisyonu kadrosunun belirlenmesi öngörülüyor. Komisyon kurulduktan sonra Meclis Başkanlığı için bir isim önerecek ve milletvekilinin oylarına sunulacak.

Makedonya meclisinin kurucu oturumu 30 Aralık’ta başlamış ancak sadece milletvekillerinin görev süreleri tasdik edilmişti.