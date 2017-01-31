Gece saatlerinde polis ekipleri meclise bomba yerleştirildiği ihbarını aldı. Bu şekilde alarma geçen antiterör birimine bağlı polis ekipleri ihbarın ardından meclise gitti. Meclis çalışanları binadan çıkartıldı ancak yapılan aramalarda bomba izine rastlanmadı.

Polis ekipleri araştırmalar sonucu ihbarın İdrizovo hapishanesindeki telefon kulübesinden yapıldığını teyit etti.

Birkaç gün önce yine asılsız çıkan bir ihbar üzerine Başbakanlık binasında da aramalar yapılmıştı. 60 yaşındaki sarhoş bir adam polisi arayıp 16 dakika içerisinde Başbakanlık binasına füze atılıp yerle bir edileceğini ihbar etmişti. Bu kişinin evini tespit eden polis, yapılan aramada ihbarın geldiği telefonu buldu.