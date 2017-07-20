Makedonya meclisi, bugün düzenlenecek altıncı oturumun devamında Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasını görüşecek.

Oturum, Perşembe günü aynı madde üzerine yapılan tartışmada VMRO-DPMNE’li milletvekillerinin sürekli ara verilmesini istemesi üzerine ertelendi.

Ertesi gün VMRO-DPMNE koalisyonu, 10 milletvekili grubunun kurulduğunu ve aynılarını meclise ilettiklerini söyledi.

Meclis içtüzüğüne göre grup başkanvekillerinin 15 dakikalık konuşma ve 3 dakika usul üzerine söz alma hakkı bulunuyor. Bunun yanında başkanvekillerinin oturuma 1 saat ara verilmesi talebi tartışılmadan veriliyor. VMRO-DPMNE koalisyonunun bir gün içerisinde 10 saatlik ara verilmesini sağlayabilecek.

Meclis Başkanı Talat Caferi, geçtiğimiz hafta konu hakkında yaptığı açıklamada VMRO-DPMNE koalisyonunun mecliste göstereceği tutum ile 10 milletvekili grubu kurmasındaki amacın çalışmaları engellemek mi yoksa demokratik tartışmaya ortam sağlamak mı olduğunu göstereceğini belirtmişti.