Makedonya meclisi, bugün düzenlenecek altıncı oturumun devamında Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasını görüşecek.
Oturum, Perşembe günü aynı madde üzerine yapılan tartışmada VMRO-DPMNE’li milletvekillerinin sürekli ara verilmesini istemesi üzerine ertelendi.
Ertesi gün VMRO-DPMNE koalisyonu, 10 milletvekili grubunun kurulduğunu ve aynılarını meclise ilettiklerini söyledi.
Meclis içtüzüğüne göre grup başkanvekillerinin 15 dakikalık konuşma ve 3 dakika usul üzerine söz alma hakkı bulunuyor. Bunun yanında başkanvekillerinin oturuma 1 saat ara verilmesi talebi tartışılmadan veriliyor. VMRO-DPMNE koalisyonunun bir gün içerisinde 10 saatlik ara verilmesini sağlayabilecek.
Meclis Başkanı Talat Caferi, geçtiğimiz hafta konu hakkında yaptığı açıklamada VMRO-DPMNE koalisyonunun mecliste göstereceği tutum ile 10 milletvekili grubu kurmasındaki amacın çalışmaları engellemek mi yoksa demokratik tartışmaya ortam sağlamak mı olduğunu göstereceğini belirtmişti.
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