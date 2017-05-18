27 Nisan akşamı Makedonya meclisine yapılan saldırının 9 zanlısı bugün hakim karşısına çıkacak.

Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinde görüşmeye başlanacak davada söz konusu dokuz sanık “Suç işleyecek kalabalığa katılmak”la suçlanıyor.

Yaklaşık 30 kişinin şüpheli durumda olduğu soruşturma kapsamında Ziadin Sela’ya saldıranlar “Adam öldürmeye teşebbüs”ten yargılanacak.

Diğer yandan sanıkların aileleri ve çeşitli derneklerin bugün destek amacıyla mahkeme önünde protesto düzenlemesi bekleniyor.



laylarla ilgili, Meclis Başkanı Talat Caferi, SDSM lideri Zoran Zaev ve birkaç milletvekili tanık sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.