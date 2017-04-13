Siyasi krize son vermek için yapılan erken parlamento seçimleri, geçen dört aylık süreçte krizi derinleştirmekten başka bir olaya vesile olmadı.

Kurucu Meclis oturumunun dün gerçekleştirilen 12. devamında da Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi ile oylanması yerine “Arnavut Platformu” konuşuldu.

VMRO-DPMNE, platformun tamamen reddedilmesini isterken buna karşılık azınlık hükümetinde SDSM’ye destek vereceğini iletti. Bunun dışında partiden sunulan diğer seçenek ise yeniden seçimlere gidilmesi olarak aktarıldı.

Buna karşılık Arnavut partilerinden tepki geldi ve 100 Makedon milletvekiliyle oluşturulacak koalisyonda tek bir Arnavut’un olmamasının ciddi neticeleri olacağı belirtildi.

Meclis oturumu, Paskalya kutlamaları nedeniyle Salı gününe ertelendi.

Komisyon üyelerinin seçiminin tartışıldığı maddede 44 kişinin daha söz hakkı bulunuyor.