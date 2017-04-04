30 Aralık’taki ilk toplantının ardından geçtiğimiz Pazartesi günü kurucu oturumun devamı için toplanan milletvekilleri, 1 haftalık süreçte ilerleme kaydedemedi.
Kurucu oturumdan sonra dün ilk kez meclise gelen VMRO-DPMNE milletvekilli ve Genel Başkanı Nikola Gruevski, SDSM’nin hedefindeki isimdi. SDSM, meclis çalışmalarının Gruevski’nin yolsuzluklarını örtmek için engellediğini söylerken, VMRO-DPMNE’den “Yolsuzlukları kendinizde arayın” diyerek cevap verildi.
Mecliste, Seçim ve Atamalar Komisyonunu üyelerinin teklifi ve oylanması maddesi üzerine tartışılıyor. Bu maddedeki tartışmalar bittiğinde Meclis Başkanı seçimine gidilecek.
Ancak VMRO-DPMNE’li milletvekillerinin sınırsız cevap hakkını kullanarak uzattığı oturumların, siyasi partiler arası anlaşma sağlanamaması halinde aylarca sürebileceği tahmin ediliyor.
Meclis Kurucu Oturumunun Yedinci Devamı İçin...
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