30 Aralık’taki ilk toplantının ardından geçtiğimiz Pazartesi günü kurucu oturumun devamı için toplanan milletvekilleri, 1 haftalık süreçte ilerleme kaydedemedi.

Kurucu oturumdan sonra dün ilk kez meclise gelen VMRO-DPMNE milletvekilli ve Genel Başkanı Nikola Gruevski, SDSM’nin hedefindeki isimdi. SDSM, meclis çalışmalarının Gruevski’nin yolsuzluklarını örtmek için engellediğini söylerken, VMRO-DPMNE’den “Yolsuzlukları kendinizde arayın” diyerek cevap verildi.

Mecliste, Seçim ve Atamalar Komisyonunu üyelerinin teklifi ve oylanması maddesi üzerine tartışılıyor. Bu maddedeki tartışmalar bittiğinde Meclis Başkanı seçimine gidilecek.

Ancak VMRO-DPMNE’li milletvekillerinin sınırsız cevap hakkını kullanarak uzattığı oturumların, siyasi partiler arası anlaşma sağlanamaması halinde aylarca sürebileceği tahmin ediliyor.