Üç günlük aranın ardından milletvekilleri bugün yeniden mecliste bir araya gelerek kurucu oturuma devam edecek.

Oturumun 10. devamında daha öncesinde olduğu gibi gün boyu tartışmaların devam etmesi ve gelişme kaydedilmemesi bekleniyor.

Meclisteki en büyük iki parti VMRO-DPMNE ve SDSM, genel kurula verilen üç günlük arada yazılı açıklamalarla birbirlerini suçladı. VMRO-DPMNE, SDSM’nin meclis Başkanını tüzüğe aykırı bir şekilde seçmesi halinde sert bir cevap vereceklerini söylerken, SDSM’den buna karşılık olarak VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski’nin siyasetten çekilmesi gerektiği ve yeni hükümetin bir an önce göreve başlaması gerektiği kaydedildi.

Meclis oturumunda Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi ve seçilmesi tartışılıyor. VMRO-DPMNE’li milletvekilleri sınırsız cevap hakkını kullanarak oturumu tüm gün uzatıyor. Mevcut tempoda devam edilmesi halinde komisyon üyelerinin seçimi bile aylar alabilecek.

30 Aralık’ta başlayan kurucu meclis oturumu, çoğunluk sağlanamadığı için başkan seçilmeden sona erdi. İki hafta önce devamına başlanan kurucu oturumda Meclis Başkanlığı seçimi için SDSM ve koalisyonunun teklif ettiği isim ise Talat Caferi olarak açıklandı.