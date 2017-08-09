Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasının tartışıldığı meclis oturumunda söz almadan kürsüye çıkan VMRO-DPMNE milletvekili Antonio Miloşoski'nin kürsüden alınması için güvenlik çağırıldı. Caferi’nin güvenlik güçlerini çağırmasıyla birlikte VMRO-DPMNE’nin bütün milletvekilleri Miloşoski’nin etrafında toplandı ve güvenliğe müdahale imkanı vermedi. Caferi, oturuma ara verdi.

Meclisteki tartışmaların ana nedeni ise yerel seçimlerin ilan edilmesiyle birlikte Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasının yasalara uygun olup olmadığı. Muhalefet partisi VMRO-DPMNE, seçim yasasının 8 maddesi birinci fıkrasında yer alan “yerel seçimlerin yapılmasına kadar devlet kurumlarına yeni memur alınıp işten çıkartılmayacağı”nı öne sürerek Zvrlevski’nin görevden alınmasına karşı çıkıyor.

Buna karşın, Meclis Başkanı Talat Caferi ise bu maddenin yürütme için geçerli olduğunu ve yasama organı olan meclisi bağlamadığını söyledi.