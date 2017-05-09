Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı görevine seçilen Talat Caferi için karar Resmi Gazete'de de yayınlandı. Böylelikle Talat Caferi, Meclis Başkanı görevini resmi olarak devraldı.
Resmi Gazete'den alınan bilgiye göre gazetenin yayınladığı ve dağıtımın yapıldığı öğrenildi. Gün içerisinde kararın Resmi Gazetenin internet sayfasında da yayınlanması bekleniyor.
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