Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği ile koalisyon anlaşmasına vardığı Arnavut partilerinin bugünden itibaren Meclis Başkanı için istişare toplantılarına başlayacağı iddia edildi.

Resmi olmayan bilgilere göre, istişare toplantılarında bir isim üzerinde anlaşmaya varılması halinde meclisin kurucu oturumunun devamı için genel kurul toplanacak. 67 milletvekili bulunan koalisyon meclis başkanını seçecek.

Geçtiğimiz günlerde programını tanıtan ve Cumhurbaşkanı İvanov’dan bir kez daha hükümeti kurma yetkisini isteyen SDSM, medyada yer alan haberlere göre yetkiyi meclis başkanının seçiminden en geç 10 gün sonrasına kadar bekleyecek.

VMRO-DPMNE, SDSM’nin Arnavut platformunu reddetmesi halinde azınlıklık hükümetine destek vermek veya yeniden seçimlere gitmek gibi iki seçenek olduğunu söylüyor. SDSM ise sundukları hükümet programının tüm vatandaşların yararına olduğunu kaydediyor.

Makedonya Meclisi, 30 Aralık’ta yaptığı kurucu meclis toplantısında sadece milletvekillerinin görevlerini tasdiklemişti. Geçtiğimiz iki buçuk ayda meclis bir daha toplanmamıştı.