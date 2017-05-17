27 Nisan akşamı Makedonya meclisine yapılan saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, bugün Meclis Başkanı Talat Caferi’nin Başsavcılıkta tanık sıfatıyla ifade vermeye gitmesi bekleniyor.

Şu ana kadar SDSM ve koalisyonundan birçok milletvekili ifadesini verirken, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.

Olaylara karıştığı tespit edilen 9 kişinin yargılanması ise yarın Ceza Mahkemesinde başlıyor. İki kişinin tutuklu, diğer ikisinin ev hapsi diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı davanın ilk duruşması öncesi sanıkların ailelerin protesto düzenleyeceği de gelen bilgiler arasında.

Şu ana kadar SDSM lideri Zoran Zaev ve birkaç milletvekili o gece yaşananlar hakkında savcılığa tanık sıfatıyla ifade vermişti.