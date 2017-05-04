İlk resmi ziyaretini Brüksel’e gerçekleştiren Meclis Başkanı Talat Caferi, Avrupa Komisyonunun Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’la görüştü.

Hahn’ın kabinesinden yapılan açıklamada, Caferi’nin mecliste sağlanan çoğunluğun oylarıyla Meclis Başkanı olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Caferi’ye Makedonya’nın acil reform sürecine geçmesi ve Prjino Anlaşmasını tamamıyla uygulaması tavsiyesinde bulunan Hahn, parlamentonun engelsiz bir şekilde çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

Hahn, bundan sonra hükümet kurma çalışmalarına geçilmesi gerektiğini söylerken, anayasa ve yasalar çerçevesinde parlamenter çoğunluğa saygı duyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AK Komiseri, 27 Nisan Perşembe akşamı mecliste yaşanan olayları kınarken, milletvekilleri ve gazetecilere yapılan saldırıların tekrarlanmasının ülkenin AB geleceğini tehlikeye atacağı uyarısında da bulundu.