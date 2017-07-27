Meclis Başkanı Talat Caferi, bugün düzenlediği basın toplantısıyla 100 günlük çalışmalarını kamuoyuna duyurdu.

100 günün 7 Ağustos’ta tamamlanacağını ancak bu tarihte meclisin tatile gireceğinden dolayı basın toplantısı düzenleme kararı aldığını kaydeden Caferi, milletvekillerinin 25 Ağustos’a kadar tatilde kalacağını ifade etti.

Bu süreçte 4’ü tamamlanan 9 meclis oturumu yapıldığını kaydeden Caferi, meclis komisyonları ile çalışma gruplarının tamamlandığını ve tam kapasiteyle çalıştığını belirtti.

28’i büyükelçiler olmak üzere uluslar arası alanda 39 resmi görüşme yapıldığını kaydeden Caferi, çalışma ziyaretinin ilkini Brüksel’e, ikincisini ise uluslararası zirveye katılmak üzere Riga’ya yaptığını kaydetti.

Caferi, “Meclis Başkanı olarak ilk resmi ziyaretimi bizim de stratejik hedefimiz olan NATO’nun en yeni üyesi Karadağ’a yaptım. Gelecek dönemde konferanslar ve toplantılar olmak üzere uluslararası alandaki temaslarımız her seviyede devam edecek” diye konuştu.



Caferi, üç aylık sürede 5 yasanın getirildiğini, meclisin Genel Sekreterinin seçildiğini ve üç yardımcısının da yakın zamanda seçileceğini de sözlerine ekledi.

Sivil sektörün ve halkın meclis çalışmalarına daha yakın olmasını hedeflediklerini kaydeden Caferi, yeni açılacak bir siteyle meclisin tatilde olduğu dönemde vatandaşlara meclis oturumlarına katılmak için başvuru hakkı verileceğini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Caferi, daha önceden varılan anlaşma ve yasalar gereği yerel seçimleri 6 Ağustos’ta ilan edeceğini açıkladı.