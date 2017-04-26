Geçtiğimiz günlerde Makedonya ile Türkiye’nin Dışişleri Bakan Yardımcıları İliya İsaylovski ile Ahmet Yıldız arasında yapılan görüşme hakkında Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıkalamada, “Bakan Yardımcısı İsaylovski, üst düzey ziyaretler ve çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu şekilde iki tarafın karşılıklı ilişkilerin gelişmesi hususundaki görüş birliğini gösterdiğini belirtti” denildi.

Ekonomi ilişkilerin son dönemde geliştiğine vurgu yapılan toplantıda, bu alandaki ilişkilerin daha da gelişmesi için adımlar atılması gerektiği hususunda anlaştı.

NATO yolunda ise Türkiye’nin Makedonya’nın en büyük destekçilerinden biri olduğunun altı çizildi.



Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız’a T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da eşlik etti.