Makedonya TürkiyeTicaret Odası (MATTO) ile İzmir Ticaret Odası, bugün gerçekleştirilen iş forumu vesilesiyle işbirliği anlaşması imzaladı.

Holiday İnn otelinde gerçekleştirilen iş forumunda, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu Makedonya’daki yatırım olanaklarını Türkiyeli işadamlarına tanıttı.

Ardından MATTO Başkanı Alper Tunga Ersoy, kurum hakkında İzmir Ticaret Odası üyelerine bilgi verdi.

İşadamlarının, Makedonya’daki yatırım olanakları hakkında sorularına cevap verilmesinin ardından işbirliği protokolünün imzalanmasına geçildi.

MATTO adına Asbaşkan Aleper Tunga Ersoy, İzmir Ticaret Odası adına ise Yönetim Kurulu Üyesi Emre İlalan anlaşmaya imza attı.

Bilişim ve Sağlık Alanındaki Makedon ile Türk Firmaları Buluştu

Makedonya Türkiye Ticaret Odası, Makedonya Ekonomi Odası ve İzmir Ticaret Odasının organziasyonunda her iki ülkeden bilişim ve sağlık sektörünün temsilcileri, kendilerine yapılan sunumlarla konu hakkında bilgilendirildi. İş forumunda, iki ülke arasındaki şirketlerin işbirliğinin arttırmaları, AB projelerinden faydalanmaları ve üçüncü pazarlara ortak çıkmaları gibi konular konuşuldu.



MATTO Başkan Yardımcısı Mariya Tomeska, yaptıkları faaliyetler hakkında işadamlarına brifing verdi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre İlalan,Özel Sağlık Kurumları Birliği Başkanı Andreya Arsovski ve Tıbbi Malzemeler Ajansı Müdürü Mariya Darkovska da iş forumunda konuşma yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre İlalan, bilişim sektörünün çok hızlı ilerlediğini ve Türkiye olarak bu alanda söz sahibi olmak için temaslarını sıklaştırdıklarını belirtti.

“İmzaladığımız Anlaşma Güzel İşlerin Başlangıcı”

İlalan, “İzmir’imizi de ülkemizi de tanıtıyoruz. Hızlı bir şekilde burada güzel şeyler olabileceğine inanıyorum. Ülkede belki siyasi bir istikrarsızlık olabilir ama yatırım açısından bir sorun olacağını tahmin etmiyorum. Birçok firmayla da aynı şeyleri paylaştık. Buradan iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Makedonya’daki görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini kaydeden İlalan, MATTO’yla imzalanan anlaşmasının ileriye yönelik yapılacak güzel işlerin bir başlangıcı olduğunu da sözlerine ekledi.



MATTO Başkan Yardımcısı Mariya Tomeska da basın yaptığı açıklamada MATTO olarak ileriki dönemde iki ülke işbirliğini gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.



İş forumunun son kısmında iki ülkeden katılan şirketler yüz yüze görüşme fırsatı buldu.