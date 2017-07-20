Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO), bugün Üsküp’teki Stone Bridge Otelinde 15 Temmuz şehitlerini anma programı gerçekleştirdi.

Törene, Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, milletvekili Enes İbrahim, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, Plasnitsa Belediye Başkanı İsmail Yahoski, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocasyusufoğlu, Halkbank AD Skopje İcra Kurulu Başkanı Turhan Ademi, MATTO yönetim kurulu üyeleri, işadamları, dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan tören, Makedonya ile Türkiye milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Ardından, bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen şehitleri anma programında iki oğlu şehit olmuş bir babanın okunduğu şiir de katılımcılara izletildi.



Halkın verdiği iradenin sadece halkın alabileceğine inandığını kaydeden Devlet Bakanı Adnan Kahil, 15 Temmuz’da masum canların yaşamlarını yitirmelerinden üzüntü duyduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir çağrısıyla Türk halkının Türkiye’nin parçalanmasına izin vermediğini belirtti.



FETÖ benzeri yapılanmaların hem Makedonya hem de Türkiye’de var olduğuna inandığını söyleyen Kahil, “Bu yapılanmalar Türkiye’nin istikrarının bozulması, kardeşler ve toplumlar arası her zaman ayrım olması için çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“40 Yıldır Varlardı ama 24 Saatte Türk Milleti Onları Püskürttü”

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, 250 vatandaşlarını kaybetmelerinin kendilerine büyük bir acı verdiğini söyledi.

Makedonya’da bir haftalık etkinliklerle 15 Temmuz’u andıklarını kaydeden Büyükelçi Kara, “Terörün dili, dini, ırkı, rengi, çeşitliliği olamaz. Terör terördür. 40 yıldır biz Türkiye’de terörle mücadele veriyoruz. PKK, IŞİD, FETÖ, bunlar hepsi yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan ve ortak hareket eden terör örgütleridir. Hepsinin ortak bir amacı ve hedefi vardır, Türkiye Cumhuriyetine kastetmektir. Türkiye Cumhuriyetini ellerine geçirip, istedikleri gibi yönetmektir” diye konuştu.

8 aylık süreçte Makedonya’da yaptıkları araştırmalar sonucu FETÖ’ye bağlı 9 okul ve 1 medya kuruluşu olduğunu açıklayan Büyükelçi Kara, “Tekrar haykırıyoruz burada. Lütfen gelin hep birlikte bu örgüte karşı dik duralım ve bunları buradan püskürtelim. Bugün Türkiye Cumhuriyetine kasteden bu hain kişiler, yarın öbürsü gün Makedonya’da da aynı emellere ulaşmasını engellemeye çalışalım. Gelin hep birlikte o okullarında yetiştirdikleri militanlara dur diyelim.





Anne ve babalara seslenmek istiyorum, oraya her bir kaydınız size yarın bir gün ülkenize bir militan olarak geri dönecektir. Bir terörist olarak geri dönecektir. Buna müsaade etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hafta 11 Temmuz’dan itibaren bir dizi etkinliklere katılıyoruz. İlkini, bu demokrasi şölenimizi Kocacık’ta başlattık. Neden Kocacık? Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendinin TİKA tarafından yaptırmış olduğu evin önündeki alanda bizler vatandaşlarımızla, soydaşlarımızla buluştuk. Orada bulunan gençlerimize özellikle birer mesaj verdik. Dedik ki onlara, gelin hep birlikte bir görev üstlenelim, bir kampanya başlatalım. Her birimiz, bir Makedon dostumuza, bir Arnavut dostumuza bu olayın görselde, sosyal medyada, elinizde hangi veriler varsa, onlarla bu darbe gecesini anlatalım. Yürekler dayanmaz, anlatmak lazım, ulaşmak lazım. Makedonya’da 2,5 milyon nüfus varsa gelin hep birlikte teker teker anlatalım.

Bizim hedefimiz şudur, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘Kendi ülkemde olmuş olan bu darbe girişiminin hiçbir ülkede olmasını asla ve asla istemem.’ Hele hele dost ve kardeş ülke Makedonya’da hiç istemiyoruz.”

Darbe gecesi Türk halkının sokaklara dökülerek vatanına sahip çıktığını belirten Büyükelçi Kara, “40 yıldır koğuşlanmış bir yapıdan bahsediyorum. 40 yıldır varlardır ama 24 saatte Türk milleti onları püskürmüş oldu” dedi.

“Makedonyalılar Olarak Cumhurbaşkanımızın Her Zaman Yanında Olacağız”

MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, 15 Temmuz’da şehit düşenler arasında Portline Macedonia Airport Advertising şirketi sahibi Yönetim Kurulu üyeleri Erol Olçok ve oğlunun da olduğunu hatırlattı. Ademoski, demokrasi ve devlet düzeninin korunması yolunda şehit düşenleri bir kez daha rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.

MATTO olarak misyonları ve kapasiteleriyle darbe girişiminin karşısında durduklarını vurgulayan Ademoski, “Ülkelerimiz siyasi engellerle karşı karşıyaydı. Türkiye’de bir darbe girişimi olurken, Makedonya’dan siyasi kriz üç yıldır devam etti. Genelde bu tür durumlar ekonomiye olumsuz etki ederken, ikili ticarette veya devlet kurumları arasındaki işbirliğinde herhangi bir düşüş yaşanmadığına şahidiz. Bu da Türk ve Makedon partnerler arasında işbirliğinin bundan sonraki süreçte devam etmesini temin edecek güvenin olduğunu gösteriyor” dedi.



Makedonya’nın en büyük dostu ve destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Ademoski, “Biz, Makedonyalılar her zaman liderimiz, Türkiye cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari işbirliğinin gelişmesinde köprü görevi üstleneceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

“O Gece İnsanlar Havalimanına Canlı Kalkan Olmak İçin Gelmişti”

Darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliğiyle püskürtülüğünü belirten MATTO Asbaşkanı Alper Tunga Ersoy, 15 Temmuz tarihinin sadece Türkiye için değil dünya demokrasi tarihi için de önemli olduğuna dikkat çekti.



TAV’ın işlettiği Atatürk havalimanının darbecilerin hedeflerinden biri olduğunu kaydeden Ersoy, “Bu hainler TAV’ın trafik kontrol kulesine çıkma suretiyle havalimanını kapattılar. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milyonlar sokağa dökülürken, binlercesi de Atatürk havalimanına geldiler. Bildiğiniz üzere pasaport kontrol sonrasına eğer yolcu veya yetkili görevli değilsiniz geçemezsiniz. Ama o insanlar öyle bir kararlılıkla gelmişti ki onları durdurmazdınız. Zaten biz de durdurmadık. Bütün kapıları açtık ve herkes aprona çıktı. Ama şunu gördük, bu insanlar oraya Cumhurbaşkanını karşılamaya gelmemişlerdi, bu insanlar oraya o an alçak uçan jetlerin yapacağı saldırıda kendilerini canlı kalkan olarak kullanmaya gelmişlerdi” dedi.

Konuşmaların sona ermesinin ardından şehitleri anma programı sona erdi.