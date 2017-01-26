



Makedonya ile Malta arasında diplomatik ilişkiler başlatıldı. Malta, 25 yıl boyunca Makedonya ile diplomatik ilişkiler yapmayan tek AB ülkesiydi.

Resmi gazetede, Makedonya Cumhuriyeti'nin büyükelçi düzeyinde Malta Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler başlattığı ifade edildi.

Bu yılın ilk yarısında Avrupa'nın dönem başkanlığını yürütecek olan Malta'nın diplomatik ilişkilerde Makedonya'yı anayasal ismiyle ifade ediyor.

Bundan önce 2013 yılında bir diğer AB ülkesi Macaristan da Makedonya'yı anayasal ismiyle kullanmaya başlamıştı.