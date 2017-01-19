Mali Polis, dün Gostivar Belediyesinde yapılan soruşturmayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Belediyede yürütülen soruşturmanın siyasi bir baskı olmadığının altı çizilirken, Savcılığın emri üzerine arama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gostivar Belediye Başkanı Nevzat Beyta’nın görevi kötüye kullanmak suçundan şüpheli konumda olduğu belirtildi.

Söz konusu soruşturmanın siyasi olarak nitelendirilmesi ve siyasi amaçlarla kullanılmasını kınanırken, soruşturma devam ettiği için daha fazla detay verilemeyeceği de açıklamada ifade edildi.

Gostivar Belediyesinde soruşturma gerçekleştiren Mali Polisin, Tumçovişte köyünde 80 bin avro değerindeki bir altyapı projesinde usulsüzlükler aradığı konuşuluyor.

Gostivar Belediye Başkanı Nevzat Beyta ise, geçtiğimiz günlerde TV 21 kanalında sarf ettiği “Gruevski’yle koalisyon isteyen bir Arnavut tanımıyorum” açıklamasının ardından soruşturma emrinin VMRO-DPMNE tarafından verildiğini iddia etti.