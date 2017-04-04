



Makedonya Avrupa Atlantik Konseyi bugün başkent Üsküp'teki Ordu Evi'nde 4 Nisan NATO günü vesilesiyle toplantı düzenledi.

Toplantıya Savunma Bakanı Zoran Yolevski, ABD Üsküp Büyükelçisi Jess Baily, Makedonya Avrupa Atlantik Konseyi Başkanı İsmet Ramadani, büyükelçiler ve ordu mensupları katıldı.

Savunma Bakanı Zoran Yolevski yaptığı konuşmada NATO'nun öneminden bahsederek, dünyadaki barışın korunması, milletler arası ilişkilerin güçlendirilmesi, savaşlara engel olunması ve insan haklarının korunması için NATO'nun büyük önem taşıdığını ifade etti.



Konuşmasının devamında Bakan Yolevski, "Makedonya'nın çalışma ve çabalarına değer verilip, ülkenin NATO'da hak ettiği yere ulaşmasının sağlanacağını ümit ediyorum." dedi.

Bu toplantı her yıl geleneksel olarak 4 Nisan'da düzenleniyor. Geçen yıl dönemin T.C. Üsküp Büyükelçisi Ömür Şölendil toplantıya katılıp konuşma yapmıştı.