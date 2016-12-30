Makedonya'daki Arnavut parti liderleri dün Arnavutluk Başkenti Tirana'da Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.
Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Lideri Ali Ahmeti, PDŞ'de Reform Hareketi Lideri Ziyadin Sela ve BESA Hareketi Lideri Bilal Kasami Tirana'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati ile görüştü.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medyada görüşmeden fotoğraf paylaşırken "Kardeşçe" ifadeleriyle paylaşım yaptı. Görüşmenin nedenine ise açıklık getirmedi.
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