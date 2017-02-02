Yolsuzluğu Önleme Komisyonunun seçilen ve atanan isimlerden oluşan güncellenmiş listeyi yayınlamasının ardından, siyasi liderlerin malvarlıkları da belli oldu.

Buna göre VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski’nin ne kendi ne de aile üyeleri üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmazı bulunmuyor. 65 bin avrosu eşinin olmak üzere üç farklı bankada toplam 230 bin avroluk dövizi bulunan Gruevski, 33 resime de sahip.

SDSM lideri Zoran Zaev’in de kendi üzerine taşınmazı bulunmuyor. Ailesinin adına kayıtlı Ustrumca’da ev, daire, işyeri ve tarım arazisi kayıtlı olan Zaev’in toplam zenginliği 730 bin avro.

Gruevski ve Zaev’in kendi üzerlerine kayıtlı evlerini yanı sıra otomobilleri de bulunmuyor.

BDİ lideri Ali Ahmeti’nin Zayas’ta bir evi, Arnavutluk’ta bir tarım arazisi ve eşinin adına kayıtlı bir otomobil bulunuyor. Ahmeti’nin komisyona sunduğu raporda malvarlığının toplamı 140 bin avro olarak görülüyor.

Besa Genel Başkanı Bilal Kasami’nin adına kayıtlı taşınmaz bulunmazken, ailesinin adına Kalkandelen’de bir ev ve otomobil bulunuyor. Kasami’nin malvarlığı 308 bin avro civarında.