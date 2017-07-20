Başkent Üsküp olmak üzere Makedonya’nın birçok yerindeki reklam panoların 15 Temmuz darbe girişimi vesilesiyle afişler asıldı.



TİKA tarafından ülkenin dört bir yanında yerleştirilen afişlerde, Türkçe, İngilizce, Makedonca ve Arnavutça olmak üzere “15 Temmuz Demokrasi Kazandı” yazısı yazıldı.



