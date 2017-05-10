



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bugün “Türk Filmleri Haftası” vesilesiyle katıldığı basın toplantısında Makedonya’daki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Kalitesi yüksek demokrasilerde muhalefetin olmazsa olmaz olduğunu ve pozitif muhalefetin ülkesi ile millete fayda sağlayacağını belirtti.

Makedonya’da yaşananları üzüntüyle izledikleri ve şu anda çözüme kavuşma kavuşmasından memnun olduklarını kaydeden Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşanan bu fikir ayrılıklarının dost ülke Makedonya’da hoşgörü, uzlaşma, karşılıklı anlayışla çözülmesini diler ve isteriz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak istiyoruz ki akrabalarımızın, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yaşamış olduğu Makedonya devleti ve milleti kıyamete kadar bağımsız, özgür, refah içinde yaşasın ve daha çok büyüsün.”

“Makedonya Bölge İçin Bir Barış Unsurudur”

Makedonya’nın bölge için önemine dikkat çeken Topçu, “Türkiye’yle de kadim tarihi ve kültürel bağları vardır. Türkiye devleti, Makedonya’nın bağımsızlığını ilk tanıyan devletlerden birisidir. Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkilerimiz çok iyi bir noktadadır. Her iki ülkenin saygıdeğer Cumhurbaşkanları bu ilişkilerin gelişmesi için çok büyük çaba sarf etmektedir. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak Makedonya devleti ve milletini Balkanlarda ‘barışın kilidi’ olarak görüyoruz. Burada yaşayan akrabalarımızın, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın Makedon devletinin ve milletinin güvenliği, özgürlüğü ve refahı için çok büyük katkıda bulunduğunu görüyor, bundan çok memnun oluyoruz” ifadelerini kullandı.



Makedon devletinin burada yaşayan soydaşlar ve dindaşlara bireysel hak ve özgürlükler noktasında yaptıklarından da memnun olduklarını sözlerine ekleyen Topçu, bir devlet için bireysel hak ve özgürlüklerin önünün açılmasının o ülkenin çokluk için birlik olarak kıyamete kadar devam etmesini sağlayacağını kaydetti.

Topçu, “FETÖ, PKK, PYD ve DEAŞ örgütleriyle mücadele eden Ankara ne kadar güvenliyse, Türkiye’yi bu mücadelede yalnız bırakan ülkelerin başkentleri de o kadar güvenli” derken, “Makedonya devletinin FETÖ terör örgütüyle verdiğimiz mücadelede PKK, PYD ve DEAŞ’la verdiğimiz mücadelede desteğiniz görüyoruz ve memnun oluyoruz. Bunun devam etmesini istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.