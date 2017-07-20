Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği himayesinde, TİKA, Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Anadolu Ajansı, TRT, MATÜSİTEB, MATTO, MÜSİAD ile Ultraslan Galatasaray Makedonya eşgüdümünde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma başlığıyla düzenlenecek etkinliklerin takvimi belli oldu.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği tarafından yayınlanan etkinlik takviminde şu faaliyetlerin yapılacağı yer alıyor:

11 Temmuz 2017, Salı

- Saat 18.00’da TİKA tarafından Kocacık Ali Rıza Efendi Anı Evi açık hava sahnesinde öğrencilerin de katılımıyla "15 Temmuz'a Rumeliden Bakış" paneli düzenlenecektir.

"Milli Birlik ve Demokrasi" konularının da işleneceği panelin TRT tarafından çekimleri yapılarak bu çekimler TRT'de haber ve daha sonra TRT Avaz'da bir program olarak yayınlanacaktır.

12 Temmuz 2017, Çarşamba

- MÜSİAD Balkan tarafından, saat 12:00’da MÜSİAD Konferans Salonu’nda bir anma programı düzenlenecektir.

- Ohri’de düzenlenecek olan VII. Uluslararası İzcilik Kampına katılan 400 izciye 15 Temmuz darbe girişimi anlatılarak şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacaktır.

13 Temmuz 2017, Perşembe

- MATTO tarafından saat 18.00’da Stone Bridge otelinde Anma Programı

14 Temmuz 2017, Cuma

- 15 Temmuz Şehitlerimizin Cuma Hutbesinde Anılması (Makedonya genelinde tüm camilerde)

- Cuma namazını müteakip, 15 Temmuz şehitlerimizden Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un Üsküp’teki konutlarının önünde anılması

- Üsküp Mustafa Paşa Camisinde saat 21:15’te Mevlidi Şerif okunması

15 Temmuz 2017, Cumartesi

- Saat 12:00’da Holiday Inn Oteli’nde Anma Töreni

Program:

- Şehitlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşu

- Milli Marşların okunması

- 15 Temmuz belgeselinin gösterimi

- Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın hitabı

- Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev’in hitabı

- Üst düzey yetkililer tarafından gönderilebilecek mesajların okunması

- 15 Temmuz hakkında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler için düzenlenen ödül töreni

- Anadolu Ajansı ve Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen Fotoğraf Sergisi

- Ultraslan Galatasaray Makedonya Temsilciliği tarafından Gostivar’da kapalı spor salonunda, Galatasaray’ın emektar futbolcularıyla Makedonyalı emektar futbolcular arasında bir dostluk maçı düzenlenecek olup, elde edilecek gelir Türk Polis Şehitleri Vakfı’na bağışlanacaktır.

- Saat 23:55’den itibaren T.C. Üsküp Büyükelçiliği protokol girişi tarafında (ul. Samoilova bb) demokrasi nöbeti tutulması ve Mustafa Paşa Camisinden sela okutulması

Ayrıca;

- Önde gelen gazete ve internet haber sitelerinde de ilanlar yer alacaktır.

- TİKA tarafından, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde Üsküp’teki Makedonya Meydanında bulunan led ekranda 20:00 ile 23:00 saatleri arasında belli aralıklarla günde bir saat toplamda iki saat olmak üzere İngilizce, Arnavutça ve Makedonca dillerinde altyazı ile 15 Temmuz belgeseli yayınlanacak, Makedonya’nın değişik şehirlerinde ise 15 Temmuz’a ilişkin afişler yer alacaktır.