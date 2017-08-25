Makedonya'da, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın girişimiyle Makedonya ve Türkiye vatandaşlığı bulunan kişi hakkında açılan dava sonuçlandı.

Üsküp Birinci Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itibarını zedeleyecek ifadeler kullanan E. A'nın suç işlediğine hükmetti.

Kararda söz konusu şahsın Kasım 2016'da sosyal medya hesabından "yabancı bir ülkenin lideri için alaycı ifadeler kullandığı ve hakaret ettiği" belirtildi.

24 bin 600 denar (400 avro) para cezasına çarptırılan E.A. parayı ödemezse hapis yatacak.





AA