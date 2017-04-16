Türkiye’de yapılan referandumun sonuçları Makedonya’da da büyük bir heyecanla takip ediliyor.
Başkent Üsküp’te Türk çarşısındaki Murat Paşa camii önünde toplanan halk, ellerinde Türk bayraklarıyla sonuçları beklemeye koyuldu. Türk bayraklarının yanı sıra meydanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri ve “Evet” yazılı pankartlar da bulunuyor.
Makedonya’da Referandum Sonuçları Heyecanla...
Türkiye’de Referandum; Oy Sayma İşlemi Başladı
Türkiye Anayasa Değişikliği İçin Sandık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Telefonda...
Meclis Oturumuna 5 Günlük Ara
Büyükelçi Kara'dan İçişleri Bakanı Nuhiu'ya...
Nazarbayev, Kazakistan'ın Latin Alfabesine Geçişini...
TİKA, Harabati Baba Tekkesini Restore Edecek
Yorumlar