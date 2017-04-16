Türkiye’de yapılan referandumun sonuçları Makedonya’da da büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Başkent Üsküp’te Türk çarşısındaki Murat Paşa camii önünde toplanan halk, ellerinde Türk bayraklarıyla sonuçları beklemeye koyuldu. Türk bayraklarının yanı sıra meydanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri ve “Evet” yazılı pankartlar da bulunuyor.



