Referandum heyecanı Türkiye’nin yanı sıra Makedonya’da da büyük bir ilgiyle takip edildi.

Üsküp’te toplanan yüzlerce kişi Türk çarşısındaki Murat Paşa camii önünde sonuçları büyük bir merakla izledi. İlk resmi olmayan sonuçların “evet”i göstermesiyle birlikte büyük bir coşku yaşandı.



Ellerinde Türkiye bayraklarının yanı sıra “Evet” ve “AK Parti” pankartları eşliğinde şarkılara eşlik edildi. T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerinin açıldığı kutlamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atıldı.



Kutlamalar esnasında T.C. Başbakanı Binali Yıldırım’ın balkon konuşması da canlı olarak izlendi.

Başta Gostivar olmak üzere Makedonya'nın diğer şehirlerinde de kutlamalar olduğu bilgisi gazetemize ulaştı. Bir okurumuz Yukarı Banisa'daki kutlamalarda çekilen fotoğrafı bizlerle paylaştı.

