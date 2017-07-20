



15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin birinci yıldönümü vesilesiyle bugün Üsküp’ün tarihi Mustafa Paşa Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşavirliği ve Makedonya İslam Birliği oranizasyonunda, 2017 TRT 1 Kur’anı Kerimi Güzel Okuma birincisi Mustafa Altın tarafından Mustafa Paşa Camiinde cemaate Kur’an ziyafeti sundu.

Kuran ziyafetinin ardından Cuma namazı öncesinde Mustafa Paşa Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için Makedonya’da okunan 57 Hatmi Şerifin de duası yapıldı.



Bugün Makedonya genelinde birçok camide olduğu gibi Mustafa Paşa Camii’nde de İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi’nin 15 Temmuz ile ilgili mesajı okundu.

Recepi’nin mesajında, “Bundan bir yıl önce 15 Temmuz 2916 tarihinde dost ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet içinde yuvalanan terör örgütü tarafından darbe girişiminde bulunulmuş. Bu darbe girişimi vatanını ve dinin savunan kardeşlerimizce püskürtülmüştür. Ancak bu darbe girişimi sırasında masum 250 Müslüman Türk kardeşimiz şehit olmuştur. 2 bini aşkın vatandaş da gazi olmuştur. Bu vesileyle bir yıl evvel kutsal değerleri uğruna şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazi olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan şifa diliyorum” ifadeleri yer aldı.

Cuma çıkışında ise TDP Gençlik Kolları cemaate 15 Temmuz şehitleri için helva dağıttı.

