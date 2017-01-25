Transparency İnternational, 2016 yılına ilişkin küresel yolsuzluk raporunu yayınladı. 176 ülkenin kapsandığı raporda, ülkeler yolsuzlukla mücadelede 0 (en düşük) ve 100 (en yüksek) puan üzerinden değerlendirildi.

Küresel yolsuzlukla mücadele puanı ortalaması 43 olurken, Makedonya 37 puanla 90. sırayı Kolombiya, Endonezya, Liberya ve Fas'la paylaştı. Bölge ülkelerinden sadece Kosova 36 puanla 95. sırada bulunarak Makedonya’nın gerisinde kalırken, diğer bölge ülkeleri arasında Slovenya 31, Karadağ 64, Yunanistan 69, Sırbistan 72, Bulgaristan 75, Bosna Hersek ve Arnavutluk 83. sırada yer aldı.



Rapora göre yolsuzluğun en az olduğu ülkeler birinci sırayı paylaşan Danimarka ve Yeni Zelanda oldu. Sırasıyla Finlandiya, İsveç, İsviçre, Norveç, Singapur, Hollanda, Kanada, Almanya, Lüksemburg ve Birleşik Krallık ilk 10’da kendine yer buldu.

Listenin son sırasında Somali bulunurken, Güney Sudan, Kuzey Kore, Suriye, Yemen, Sudan, Libya Afganistan, Gine-Bissau, Venezüella ve Irak son sıralarda yer aldı.