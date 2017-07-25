



Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov bugün Arnavutluk’un başkenti Tiran’da mevkidaşı Ditmir Buşati ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından bakanlar ortak basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında her iki taraf iki ülke arasında hiçbir açık sorunun var olmadığını altını çizerken en güvenilir ortak yolun Avrupa entegrasyonunun olacağı konusunda da mutabakata vardı.

Basın toplantısında ayrıca Buşati ve Dimitrov, bu yılın Sonbaharında Arnavutluk ve Makedonya arasında Pogradec’te ortak bakanlar kurulu toplantısı düzenleyeceklerinin de müjdesini verdi. Ortak bakanlar kurulu toplantısında ise iki ülke arasında ortak projelerin hayata geçmesi konusunun masaya yatırılacağı da belirtildi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati, Tiran’ın Üsküp ile iyi ilişiler istediğini vurguladı.

Buşati açıklamasında, “Geçmişte tavırlarımızda bir takım hatalar vardı. Makedonya hem bizim hem bölge istikrarı için hem de Makedon ve Arnavut toplumlarının bir arada uyum içinde yaşaması için son derece önemli bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Buşati açıklamasının devamında ise Makedonya hükümetinin Avrupa yolunda başlattığı iddialı reform çalışmalarını selamladığını bu yönde Arnavutluk’tan her zaman destek alacağını belirtti.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ise açıklamasında mevkidaşı Buşati ile siyasi alandan çok diğer alanlarda da ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti. Dimitrov ayrıca Makedonya ile Arnavutluk arasındaki işbirliği kapsamında belirli konulara önem verilmesi gerektiğini kaydetti.



Dimitrov ayrıca, “Biz tüm komşularımızla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Entegrasyon sürecinde Arnavutluk’tan destek aldığımız bilmek beni mutlu ediyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, bugün içerisinde Tiran ziyaret kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Cumhurbaşkanı İlir Meta ile de görüşmesi bekleniyor.