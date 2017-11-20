





Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Makedonyalı mevkidaşı Gyorge İvanov’la bugün Üsküp’te görüştü.

Meta, Cumhurbaşkanı İvanov tarafından resmi törenle karşılandı. İkili daha sonra teke tek görüşme gerçekleştirdi ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuk Cumhurbaşkanı Meta, Makedonya’nın sonuna kadar hak ettiği NATO üyeliğini büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini söylerken, AB’yle bütünleşme sürecinde de gözle görülür ilerleme görmek istediklerini belirtti.

NATO üyeliği hakkında sorun teşkil eden konuların bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Meta, Makedonya’nın NATO üyeliğinin sadece ülke için değil, zor zamanlardan geçen bölge için büyük bir başarı olacağını ekledi.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, iki ülkenin aynı dönemde NATO üyeliğine başvurduğunu ancak şimdi Makedonya’nın bu konuda Arnavutluk’un destek ve tecrübesine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

“Makedonya, Arnavutluk’un kendisini NATO’ya çekmesini bekliyor” diyen İvanov, AB’yle bütünleşme sürecinde Arnavutluk’un Makedonya’nın tecrübelerinden faydalanabileceğini belirtti.

İvanov, iki ülkenin, milletlerin ve iş dünyasının yakınlaşması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanları, özellikle iki ülke arasında ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacak altyapı projeleri hakkında görüş alışverişinde de bulundu.