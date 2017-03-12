Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas, Hollanda’da Türkiyeli Bakanlara yapıla uygulmaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

“Biz Hollanda’yı Srebrenitsa’da Tanıdık”

İlyas, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sürekli demokrasi ve insan hakları dersi vermeye çalışan Avrupa bugün bir sınavdan da geçemedi.Hollanda devletinin mevkidaşım olan Aile ve Sosyal Politikalar bakanı sayın Fatma Betül Kaya'ya gösterdiği ırkçı ve antidemokratik yaklaşımını şiddetle kınıyorum. Biz Hollanda’yı Srebrenitsa'da tanıdık,fazla söze gerek var mı!!Avrupa,bugün itibariyle ‘demokrasi’ kelimesini sözlüğünüzden çıkarın ve ufuktan doğan yeni güneşi kabullenmeye hazır olun.”

Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç ise, “Makedonya Türklerinin milli refleksi ve vicdanı olan Türk Milli Birlik Hareketi bütün mensupları adına ve şahsım adıma Hollanda Hükümetinin,Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına karşı sergilediği uygulamayı şiddetle kınıyor, Hollanda Hükümetini aklı selim davranmasına davet ediyoruz. Hollanda hükümeti bu davranışlarıyla bizlere Srebrenitsa’yı hatırlatıyor. O kapkara sayfanıza yeni bir skandal yazıyorsunuz.Sizin demokrasi anlayışınızı reddediyoruz” sözlerini paylaştı.