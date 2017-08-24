Makedonya Meclisi, diğerleri arasında Türkiye dostluk grubu başkanı ve üyeleri teklifini hazırladı.
Bayramdan sonra meclis gündemine gelip geçmesi beklenen teklife göre Makedonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanının Enes İbrahim (Türk Hareket Partisi) olması öngörülüyor.
Dostluk grubunun üyeleri arasında ise yine Türk milletvekili Yusuf Hasani (Türk Demokratik Partisi), Artan Grubi (BDİ), Muhamed Zekiri (SDSM), Amdi Bayram (Makedonyalı Romenler Birliği), Teuta Bilali (Besa), Nikola Micevski (VMRO-DPMNE), Aliya Kamberoski (Avrupai Gelecek Partisi) yer alıyor.
TBMM’de ise Türkiye-Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul milletvekili Hüseyin Bürge yapıyor.
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