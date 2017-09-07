Makedonya Cumhuriyeti Ordusu, 8 Eylül Makedonya’nın bağımsızlığının yıldönümü nedeniyle bugün ‘İlinden’ kışlasında topçu ateşi gerçekleştirecek.
Saat tam 18.00’da ordu mensupları tarafından gerçekleştirecek topçu ateşinde orduya ait 10 mermi kullanılacak.
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